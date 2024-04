Silea. Bimba di 2 anni travolta sulle strisce insieme alla sorella: ricoverate in ospedale. Sono entrambe gravi

SILEA (TREVISO) - Bimba di 2 anni travolta sulle strisce pedonali insieme alla sorella di 21: sono entrambe all'ospedale. L'incidente è avvenuto stamattina, 6 aprile, a Sant'Elena di Silea, in via Pozzetto. verso le 11.30. Le due sorelle, del posto, stavano attraversando la strada sulle strisce quando all'improvviso sono state investite da una Fiat 500.

Al volante c'era una donna di 55 anni. La conducente si è fermata subito e ha chiamato i soccorsi.

Pochi minuti dopo sono arrivati sul posto i soccorritori del 118. La 21enne ha riportato parecchie fratture, tanto da essere trasportata all'ospedale Ca' Foncello di Treviso in codice rosso. La piccola invece ha subìto traumi più seri. Ora è ricoverata nel reparto di Pediatria per accertamenti. In via Pozzetto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri per i rilievi di legge. Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio degli inquirenti.