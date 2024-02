Este. Ciclista travolta da un'auto mentre attraversa sulle strisce: è in ospedale

ESTE (PADOVA) - Incidente in centro a Este, dove nella mattinata di oggi - venerdì 9 febbraio - una 53enne del posto è stata investita mentre attraversava la strada con la sua bicicletta sulle strisce.

Il fatto si è verificato alle 8.15 nei pressi della rotatoria tra la Strada regionale 10 Padana inferiore e la Strada provinciale 42.

A quell'ora, l'incrocio era come di consueto molto trafficato. In quel momento, la donna si stava apprestando ad attraversare per recarsi in centro a Este. Ma un'auto condotta da un uomo classe 1965, che si stava immettendo sulla regionale in direzione Montagnana, l'ha centrata in pieno. Le cause sono ancora al vaglio, ma non si esclude che il conducente dell'automobile abbia visto la ciclista all'ultimo e non sia riuscito a frenare in tempo. Immediati i soccorsi giunti da Schiavonia: la donna, sempre cosciente, è stata trasportata al pronto soccorso per accertamenti. Le sue condizioni non sembrano gravi. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale di Este.