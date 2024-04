Truffa del finto cellulare a Silea. Duo di 24enni vende uno smartphone nel parcheggio del centro commerciale ma è un fake: identificati

SILEA (TREVISO) - Vendono un cellulare nel parcheggio del centro commerciale ma è un fake che non funziona. I carabinieri hanno denunciato due 24enni di origine romena che sarebbero gli autori di una truffa avvenuta nel gennaio scorso a Silea, in un parcheggio di un centro commerciale. I due hanno venduto per 900 euro uno smartphone ad un 56enne trevigiano.

Cellulare che però era falso e non funzionante. I militari sono riusciti a risalire alla loro idenità grazie alle immagini trovate sui social e ai filmati delle telecamere di videosorveglianza.