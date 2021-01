Luca Zaia in diretta oggi alle 12.30. È il giorno del cambio di colore delle Regioni. Veneto in bilico fra giallo e arancione

Luca Zaia in diretta oggi, venerdì 22 gennaio 2021, per le ultime notizie sul Coronavirus in Veneto. Oggi è il giorno decisivo per il colore delle regioni, le nuove fasce saranno comunicate dall'Istituto Superiore di Sanità, e la nostra regione è in bilico fra l'arancione e il giallo. O meglio, come ha affermato ieri il governatore, il Veneto ha avuto sempre dati afferenti alla zona gialla, tuttavia è stata precauzionalmente inserita in fascia arancione, occorre adesso capire se questa scelta verrà ripetuta oppure se passeremo di zona. Continua l'empasse vaccini, il piano regionale subisce gli effetti dei tagli e dei ritardi dell'azienda produttrice, intanto il commissario Arcuri ha annunciato di avere «pronta una causa contro Pfizer per il grave danno subito». In Veneto sono ferme le nuove somministrazioni e si sta andando avanti con le seconde dosi, i richiami per chi abbia già ricevuto le prime.

