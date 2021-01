Coronavirus Veneto, il bollettino di oggi venerdì 22 gennaio 2021

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, venerdì 22 gennaio 2021. Rispetto al bollettino delle 17 di ieri sera i nuovi contagi oggi sono 596, il numero dei positivi da inizio pandemia sale a 303.687, interessante il numero degli attualmente positivi: 49.850, in pratica in Veneto i contagiati si sono dimezzati. Ancora decessi: 23 le persone morte, sempre rispetto al report delle 17 di ieri, il totale delle vittime sale a 8.439.

Il Veneto registra 1.194 contagi Covid nelle ultime 24 ore e 75 decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Gli infetti da inizio epidemia raggiungono quota 303.683, i morti sono 8.439. Continua a scendere la pressione sugli ospedali: i pazienti Covid ricoverati in area non critica sono 2.416 (-49), quelli nelle terapie intensive 321 (-12).

