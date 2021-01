Coronavirus in Fvg, il tasso di contagio scende al 6%: 452 casi e 23 morti. Nuovo deciso calo dei ricoveri

TRIESTE - Torna a scendere il tasso di contagio in Friuli Venezia Giulia. La Protezione civile, infatti, segnala 452 nuovi casi in regione (356 da tampone molecolare, 96 da test rapido) su 7.437 tamponi, tra rapidi e molecolari. L'incidenza dei positivi sui test è del 6 per cento. Ventitré vittime, di cui due pregressi. Ancora in netto calo i ricoveri in Area medica, con i reparti Covid che vedono un totale di 669 persone, undici in meno rispetto alla rilevazione precedente. Le Terapie intensive accolgono invece 61 pazienti e aumentano di due unità.

Ultimo aggiornamento: 14:23

