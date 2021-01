Luca Zaia in diretta oggi alle 12.30: le ultime notizie sul Coronavirus in Veneto

Luca Zaia in diretta anche oggi, giovedì 21 gennaio 2021, per le ultime notizie sul Coronavirus in Veneto. Manca solo un giorno alla decisione del Governo sulla nuova classificazione delle Regioni, ieri il governatore aveva escluso categoricamente la "zona rossa" per il Veneto, resta quindi da capire se continueremo ad essere "arancioni" o se, visto il calo dei contagi e delle ospedalizzazioni, passeremo in fascia gialla (le FAQ - Regole e divieti - LEGGI QUI).

Nel frattempo continua la corsa ai vaccini, nella nostra regione le aziende sanitarie stanno portando avanti la campagna dei richiami per tutti i cittadini che hanno già ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer, restano invece sospese le nuove somministrazioni. Cosa succederà dalla prossima settimana dipende molto da quante quantità arriveranno all'Italia e dalla loro distribuzione nelle varie regioni, resta il fatto che sembra proprio passata la "linea Zaia", vale a dire l'idea di tagliare in modo orizzontale le quantità di serio per evitare penalizzazioni eccessive di alcuni territori rispetto ad altri. Ma il Covid, si è scoperto, continua a mutare, e le varianti classificate in Veneto salgono a 10, una in particolare desta molta preoccupazione: si tratta della mutazione N439K nel lignaggio B.1.258, che sarebbe in grado di evadere l'attività neutralizzante di alcuni anticorpi monoclonali e di anticorpi presenti nel siero di una parte di individui guariti dall'infezione. In buona sostanza, questa mutazione riuscirebbe ad aggirare gli anticorpi.

Vaccino, la svolta con AstraZeneca, atteso il via libera dell'Ema: a febbraio la distribuzione

