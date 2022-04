Ucciso dal rapinatore. L'amarezza di Zaia al funerale di Armelin: «È stato trucidato, torturato... serve una pena esemplare e che si buttino via le chiavi» Video

PIEVE DI SOLIGO - Il funerale di Adriano Armelin, l'83enne ex elettrauto massacrato nella sua abitazione il 25 marzo scorso da Mohamed Boumarouan, 36enne marocchino. Nel video il commento del presidente della Regione Veneto Luca Zaia.

«Non si può perdere la vita in questa maniera, Armelin è stato trucidato, torturato... ci si interroga sul senso della vita di alcune persone che commettono questi fatti: non ci si spiega come questo possa accadere e spero che quantomeno si pensi a pene esemplari, almeno siano un deterrente», ha dichiarato Zaia, che poi, interrogato sulla possibilità di parlare di "perdono", ha aggiunto: «Difficile perdonare chi comemtte un atto del genere, io penso che oggi dobbiamo sperare che i magistrati facciano il loro dovere e assicurino per tutta la vita la giustizia a questo signore, che si buttino via le chiavi, questa è l'unica soluzione».