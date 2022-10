Si allarga il polo di Venevision: rilevato il 100% di Eurofin

PEDEROBBA - L'azienda della galvanica Eurofin, di Pederobba, è stata interamente acquisita da Venevision, holding di partecipazioni dedicata al settore dell'occhialeria, costituita dalla società di investimento VeNetWork, oggi partecipata da 71 soci imprenditori. Eurofin ha chiuso il 2021 con ricavi per 11 milioni e prevede di registrare una crescita del 23% nell'anno in corso. Assieme al recente ingresso di Tris Ottica, Ottica Prealpi, Reply e Fotomeccanica, Venevision si pone come gruppo che rappresenta un modello manifatturiero che poggia sulla valorizzazione dell'artigianalità diffusa.