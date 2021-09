Imbrattano la scuola media, ultimatum del sindaco: «Avete 48 ore per confessare»

VEDELAGO - Ultimatum del sindaco di Vedelago a un gruppo di giovani che alcune notti fa hanno imbrattato con lo spray le pareti della scuola media: hanno 48 ore di tempo per «compiere un atto personale di assunzione di responsabilità», o verranno denunciati in base alle immagini della videosorveglianza e alcune testimonianze. Il primo cittadino, Cristina Andretta, e la dirigente scolastica, Monica Facchini, hanno mandato oggi un messaggio ai presunti autori del gesto. «Si tratta - rilevano - di un'azione deprecabile che danneggia l'immagine della scuola e, in generale, il decoro urbano. Chiediamo ai ragazzi che hanno combinato il guaio assumersi le proprie responsabilità. Una ragazzata è comprensibile, a patto che poi vi venga posto rimedio. Pertanto - concludono - suggeriamo caldamente ai colpevoli di far prevalere il senso civico», riconoscendo la paternità dell'imbrattamento e rendendosi disponibili alla riparazione.