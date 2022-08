Giovani vandali rompono la bacheca del Comune di Monastier e distruggono i libri

MONASTIER - Band di baby vandali prendono di mira la bacheca pubblica, rompe i libri, li getta a terra. Il fatto, accaduto verso le 23.30 a Monastier in piazza Lancieri di Milano. Alcuni giovani, ancora non identificati, hanno divelto la bacheca pubblica vicino al giardino del Comune dove c'erano alcuni libri. I ragazzi ne hanno gettati a terra alcuni e li hanno vandalizzati, distruggendoli e dandogli anche fuoco. Sul posto sono arrivate le pattuglie dei Carabinieri e i ragazzi sono scappati. Le indagini per risalire all'identità dei ragazzi sono in corso.

APPROFONDIMENTI MESTRE Il park del Comune in mano agli sbandati, furti continui alle auto in... CLAUZETTO Scritte sataniche e bestemmie sul Cristo bronzeo: le grotte di Pradis... TORINO Sfregiata con la svastica la targa commemorativa di Tina Anselmi