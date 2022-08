MESTRE - Sai come lasci l’auto, meno come la ritroverai. Le condizioni del parcheggio comunale di via Ca’ Marcello, in questi ultimi mesi, sono peggiorate giorno dopo giorno: più bivacco e ricovero di tossicodipendenti e sbandati, che una vera e propria area di sosta. Una situazione che sembra aver stancato i cittadini: i continui raid di furti alle auto, infatti, hanno convinto più di qualcuno a cambiare zona.

Il problema è reale, perché quella è una struttura strategica che serve soprattutto ai lavoratori della zona, da via Cappuccina a via Ca’ Marcello (ovviamente) fino a via Torino. L’alternativa in realtà c’è, anche se è un po’ meno comoda: il parcheggio dell’Interspar. E così, i posti davanti al supermercato si riempiono mentre quelli del comunale si svuotano. Quell’area a due passi dal cavalcavia non è un problema solo di notte: ormai viene utilizzata dagli sbandati anche di giorno. Al mattino i posti auto sono ricoperti di immondizia, avanzi, bottiglie rotte, siringhe e scarti di stagnola: non esattamente il miglior biglietto da visita, per la principale area di sosta nel tanto declamato “boulevard degli hotel”.

L’impennata dei furti alle auto è coincisa, fatalità, con il calo di quelli registrati in via Piave: per settimane i ladri avevano colpito oltre una sessantina di macchine in sosta tra via Podgora e via Monte Nero. Il perché è presto spiegato: in auto non serve necessariamente avere qualcosa di prezioso o di valore, i vandali puntano a trovare qualche monetina per racimolare la cifra necessaria ad acquistare dallo spacciatore di turno l’eroina per la serata. Il prefetto Vittorio Zappalorto, quest’inverno, aveva chiesto alle forze dell’ordine di coprire h24 la sorveglianza in tutta la zona. Un provvedimento che aveva dato i suoi frutti: i colpi erano calati drasticamente. Il gruppetto, però, non era scomparso nel nulla, si era solo spostato. Dove? Nell’area di Corso del Popolo e Altobello e soprattutto nel parcheggio di via Ca’ Marcello.



«NON È STATO FATTO NULLA»

Sulla questione è tornato il consigliere comunale del Pd Emanuele Rosteghin, che a febbraio aveva presentato un’interrogazione sull’argomento sottoscritta anche dai suoi colleghi di partito. «Sono passati dei mesi e non è stato fatto nulla - spiega - il risultato è che la gente abbandona il parcheggio, stufa di ritrovarsi con i finestrini sfondati. Bisogna intervenire. Avevamo chiesto mesi fa se fosse possibile modificare l’accesso al parcheggio, gestito da Avm, permettendo l’ingresso esclusivamente ad abbonati o a utenti forniti di tagliando. Per il momento, però, non abbiamo visto alcuna modifica».



INDAGINI IN CORSO

Sulla questione sta lavorando l’assessore alla Mobilità Renato Boraso. «Abbiamo incaricato la polizia locale di fare dei sopralluoghi - spiega - anche in borghese. Il nucleo di polizia urbana sta facendo delle verifiche, questi vandali continuano a imperversare. Dobbiamo prenderli assolutamente, speriamo di avere dei risultati quanto prima anche perché quello è un parcheggio strategico, non possiamo lasciarlo in balia di questa gente. Chiudere il parcheggio e riservarlo agli abbonati? È un’ipotesi che stiamo verificando con gli uffici».