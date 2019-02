​«Prosecco, troppi pesticidi»: scoppia la bufera su Striscia la notizia

di Elena Filini

VALDOBBIADENE - Prima serata tivù: in onda bollicine e veleni. È a Striscia la Notizia, nell'angolo cucina di è tutto un magna magna di Max Laudadio che viene presentata la maxi-inchiesta del magazine Il Salvagente sui pesticidi presenti in un calice di prosecco. Il direttore della rivista, Roberto Quintili, enuncia i risultati di un'analisi che ha portato in laboratorio 12 differenti aziende. Qui la premessa. «Tra il 60%%e il 90% delle sostanze finisce non sulla vite ma in aria andando a bersaglio di quegli abitanti che hanno casa vicino alla vigna» afferma Quintili. Obiettivo dell'analisi era verificare la quantità di residui chimici contenuti in alcuni dei prosecchi più diffusi nei supermercati.