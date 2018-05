Vaccini, 250 bimbi fuori dall'asilo e 7mila multe in arrivo alle famiglie

di Mauro Favaro

TREVISO - Circa. Ecco i primi effetti concreti dell'obbligo vaccinale nella Marca. Sono circa 250 i bambini non in regola con i vaccini obbligatori che il 3 maggio verranno lasciati a casa dall'asilo. Tecnicamente si tratterà di una sospensione. Sempre che i loro genitori non corrano improvvisamente ai ripari prendendo appuntamento con il dipartimento di prevenzione dell'Usl per effettuare le coperture mancanti. Se non l'hanno fatto da settembre ad oggi, però, è difficile pensare che cambino idea proprio ora. Evidentemente si tratta di novax irriducibili.Ieri è scaduto l'ultimo termine previsto per le regioni che come il Veneto sono dotate di anagrafe vaccinale. I numeri, pur non ancora definitivi, si fanno via via sempre più chiari. «Le scuole erano chiamate a trasmettere all'Usl, entro il 30 aprile, le documentazioni relative ai vaccini consegnate dalle famiglie degli alunni spiega Stefano Cecchin, presidente della Fism del Veneto, la federazione delle scuole materne paritarie ora i certificati verranno valutati dall'azienda sanitaria. E nel frattempo i piccoli continueranno a frequentare gli asili senza problemi. Ma ci sono genitori che non hanno presentato proprio nulla, nemmeno una carta, riguardo la situazione vaccinale dei loro figli». Nel trevigiano sono 250 i bambini in questa situazione. Il numero potrebbe ancora assestarsi variando di qualche unità. Ma il dato è questo. «Qui si pone il problema sottolinea il presidente della Fism ci sono delle responsabilità civili e penali in capo ai gestori degli asili»...