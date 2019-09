Ladri rubano l'ulivo piantato sulla tomba del figlio morto a 19 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FONTE (TREVISO) - Rubato nella notte l'ulivo piantato sulla tomba del figlio. «Mi sono sentita violentata» ha spiegato la mamma. Un episodio vigliacco quello successo presumibilmente nella notte nel cimitero di Fonte. Ignoti hanno scavalcato la recinzione e hanno rubato un ulivo piantato qualche anno fa sulla tomba di un ragazzo morto vent'anni fa in un incidente stradale a 19 anni. A scoprirlo ieri mattina la mamma stessa, che ogni giorno con il marito va in cimitero. Lì prima avevano piantato un acero, ma qualche anno fa l'hanno tolto per far posto a un piccolo ulivo. E ieri mattina, come ogni mattina in questi ultimi vent'anni, sono andati al cimitero. E sono rimasti sconvolti: «Abbiamo visto