Alla guida di una Bmw per le strade di Castelfranco senza patente e ubriaco, 26enne finisce nei guai

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Alla guida di una Bmw senza patente e ubriaco, denunciato. I Carabinieri di Castelfranco Veneto hanno deferito all'autorità giudiziaria un 26enne di origini moldave che nella notte tra il primo e il 2 aprile, era alla guida della sua Bmw quando è stato fermato dai militari per un controllo. Sottoposto all'alcoltest, il 26enne è risultato positivo con un tasso superiore all'1.60 grammi per litro. L'uomo primo di patente di guida in quanto precedentemente sospesa. L'auto è stata posta sotto sequestro.