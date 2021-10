Ubriaco aizzò il rottweiller senza guinzaglio contro padre e figlio mandandoli all'ospedale, denunciato

MOGLIANO VENETO - Un uomo di 43 anni, di Mogliano Veneto (Treviso), è stato denunciato dai carabinieri dopo essere stato identificato come il proprietario di un cane rottweiller privo di guinzaglio, che la sera del 26 settembre scorso ha azzannato e ferito due passanti, padre e figlio di 52 e 21 anni, nel centro del paese provocando loro lesioni guaribili in 30 e in 10 giorni. L'indagato, che si trovava in compagnia di un'altra persona, entrambi in stato di ebbrezza, oltre che per lesioni è stato denunciato per l'impropria conduzione dell'animale. L'episodio era avvenuto dopo che i due aggrediti avevano cercato di riprendere con lo smartphone i comportamenti anomali degli aggressori, provocando la loro reazione, dopo la quale si erano dileguati prima dell'arrivo dei carabinieri.