TREVISO Via libera alla variante dal piano degli interventi per 11 nuove costruzioni su un’area complessiva da 500mila metri quadrati. Il consiglio comunale l’ha approvata ieri sera, a maggioranza, tra mille polemiche. Le opposizioni sono salite sulle barricate. « Solo una serie di accordi pubblico-privati. Non c’è altro – attacca Stefano Pelloni, capogruppo del Pd – si possono fare tutti i discorsi possibili, ma quando ci sono anche aree verdi e aree con attrezzature sportive che vengono trasformate in zone residenziali non si può che parlare di consumo di suolo » . Franco Rosi, capogruppo di Treviso Civica, punge con sarcasmo: «È una variante filatelica. Nel senso che è composta da tanti francobolli. Altri che principi generali – sottolinea – sono state fatte valutazioni su singoli interventi. Questa non è pianificazione, ma accattivarsi le simpatie di chi ha in mente di costruire qualcosa in città. Una volta si chiamava clientelismo. Oggi non si può dire » . Sulla stessa linea c’è anche Gian Mario Bozzo, della lista Manildo. Pelloni ha fatto le pulci agli 11 ambiti in questione . « L’intervento di via Medaglie d’Oro ha dell’incredibile – dice – una zona ad area verde e attrezzature sportive viene trasformata in 22.500 metri cubi di residenziale. Un’ottantina di appartamenti. E non c’è nemmeno stata l’accortezza di chiedere edilizia convenzionata o atterraggio di crediti edilizi » . Ci sono poi 13.700 metri cubi di residenziale in via Caduti di Cefalonia, 2mila in via Capodistria, 11mila metri cubi di costruzioni a San Lazzaro, il supermercato di via Cisole e altri 5mila nel piano Panigai. « Sul tema del beneficio pubblico in generale va fatta una riflessione – aggiunge – se in via Medaglie d’Oro, ad esempio, si fanno interventi sulla viabilità, questi sono funzionali allo stesso intervento urbanistico, che alla fine farà arrivare qualcosa come 150 auto in più. Il vero beneficio pubblico è un’altra cosa » .

LA REPLICA

Di tutt’altro tenore la relazione di maggioranza. In questa ultima si sottolineano gli interventi di riqualificazione, specificando che sono state previste alcune nuove aree residenziali e produttive esclusivamente in zone già urbanizza t e e dotate dei principali servizi pubblici. Gli accordi pubblico-privati, alla fine, hanno portato a definire oltre 6,2 milioni di euro di beneficio pubblico, tra 5 chilometri di nuove piste ciclabili, 210mila metri quadrati di aree verdi e 40mila metri quadrati di parcheggi, più marciapiedi, rotatorie e così via. « Gli accordi e gli ambiti oggetto di variante hanno riguardato circa 500mila metri quadrati di aree, la maggior parte dei quali in ambiti di urbanizzazione consolidata, per la definizione di aree prevalentemente residenziali, ma anche a destinazione produttiva e per servizi – fa il punto il sindaco Mario Conte – rispetto ai 50,18 ettari assegnati a Treviso di consumo di suolo massimo possibile, il bilancio della variante avviata da questa amministrazione, tra nuove aree e aree tolte, porta a un consumo di suolo potenziale 3,2 ettari, pari ad appena il 6% di quanto ammesso » . LO SCONTRO