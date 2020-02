Quei camion che girano di notte e fanno sparire i trattori

I trattori svaniscono nel nulla nelle campagne della provincia di Treviso, e Coldiretti lancia l'allarme, insieme a un appello alle forze dell'ordine.



Lunedì 3 febbraio 2020, verso le 4.00, nel comune di Paese sono avvenuti due nuovi furti ai danni di altrettante aziende agricole dove complessivamente sono stati rubati tre mezzi agricoli. Della settimana scorsa un altro furto importante ai danni di un’azienda di Chiarano. I furti sono accompagnati da danni alle recinzioni e soprattutto ad una canaletta divelta per far uscire il mezzo dalla proprietà derubata.



"Sicuramente stiamo parlando del furto di beni che non possono considerarsi dei casi isolati ma un vero e proprio approvvigionamento illecito studiato a tavolino – sottolinea Antonio Maria Ciri, direttore di Coldiretti Treviso –. Camion che girano nella notte con trattori non devono passare inosservati, come anche quelli che girano nelle nostre autostrade o che si fermano in dogana o che transitano verso le frontiere italiane. Speriamo davvero in una reazione decisa per sgominare queste bande che puntano le nostre aziende. Segnaliamo anche ben 4 incendi ai danni di strutture agricole in due mesi. Statisticamente è un dato che non risulta nella norma. Potrebbe essere una coincidenza, ma l'attenzione deve essere alta come le indagine per fugare ogni dubbio". Ultimo aggiornamento: 15:53