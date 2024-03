ODERZO (TREVISO) - Vince il campionato italiano veterani, un titolo che rincorreva da anni, verrebbe da dire da decenni. È accaduto al Tennis Club “The Village” di Grosseto, dove era in programma la sesta edizione degli Assoluti Senior Indoor di tennis: il trevigiano Cristiano Franzato ha vinto il titolo maschile Over 55 superando 6-4 6-2 Poggianti in finale. Non si tratta, per la verità, dell’unico alloro per i colori trevigiani in questo periodo: Luca Serena, impegnato nell’Itf World Tennis Master Tour 2024, nella prova Masters 700 a Beaulieu Sur Mer, in Francia, ha colto il successo nel singolare e ora è 8. nella Top ten mondiale Itf Over 40.

TITOLO ITALIANO

Franzato, originario di Motta, residente a Oderzo, classe 1969, maestro di tennis di professione, una vita dedicata alla racchetta, negli Over 55 è 30esimo al mondo in singolare, numero 3 in Italia e numero 14 nel doppio a livello internazionale. E senza giri di parole, quando ripensa a questa vittoria, commenta quasi sottovoce: «Finalmente». Già perché la rincorsa al titolo tricolore è stata lunga, spesso tortuosa, tutt’altro che agevole. «Il campionato italiano era un titolo che volevo fortissimamente e per il quale ho lavorato parecchio» spiega Franzato, allenato dal pordenonese Paolo Lezzelle. Pur non essendo professionista nel senso comune del termine, testimonia come la propria passione sportiva possa creare un percorso agonistico di livello internazionale, anche per chi non ha più vent’anni. Anzi.

PROGRAMMAZIONE MINUZIOSA

Franzato programma la stagione e imposta la sua attività con la minuziosità di un giocatore “pro”. E si racconta: «Ho abitato per anni a Conegliano, attualmente vivo a Oderzo. Come insegnante ho lavorato per molti tennis club della zona» racconta. «Attualmente sono maestro free lance, appunto per la mia attività agonistica. Sono tesserato per il Tennis Club di Pisa, dove c’è un notevole fermento tecnico e agonistico. Dopo il campionato italiano, punto a ben figurare in diversi appuntamenti internazionali di categoria. Come a Budapest, a Lussino ma non solo».

CITTA’ DEL MESSICO

E qui si apre un capitolo importante: «A giugno ci sono i mondiali di categoria a Città del Messico. Naturalmente avendo un lavoro e una famiglia e giocando già diversi tornei in Europa, fatico a partecipare a questo tipo di competizioni, pur avendone la possibilità a livello tecnico». Ma ci sono sponsor all’orizzonte? «Mi piacerebbe, ma non è scontato per i “vecchietti” come me» spiega sorridendo. «Basta guardarsi intorno: ci sono giocatori che, come il sottoscritto, pur non giovanissimi, hanno comunque una storia agonistica alle spalle. Anche nel nostro Nordest e nella Marca ci sono stati atleti di alto livello, a tutte le età. E visto il recente campionato italiano, spero di avere anch’io la mia opportunità».