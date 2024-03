Sinner-Vavassori, quando giocano oggi e dove vedere la partita di Miami. Orario e precedenti, ecco tutte le informazioni

A guardare i numeri, Wave, l'Onda, non può scalfire the Rock, la roccia, il Profeta dai capelli rossi che fa l'esordio oggi a Miami. Sulla carta, Andrea Vavassori, il doppista che si sta ritagliando uno spazio anche in singolare, non può aprire con un successo i testa a testa contro Jannik Sinner, il più solido protagonista del tennis mondiale dagli US Open in qua. Lo dicono anche la classifica (numero 148 contro 3), i match vinti e persi quest'anno (2/1 e 16/1), e i tornei conquistati (0 contro 2, Australian Open e Rotterdam). Con l'unica sconfitta patita dal 22enne altoatesino solo contro Carlos Alcaraz - col quale a Baires ha perso anche Vavassori - e solo nelle semifinali di Indian Wells.

Dove invece il 28enne di Torino ha ceduto a Etan Quinn (284 ATP) nel secondo turno di qualificazioni, superando quelle di Miami in modo rocambolesco. Ha battuto Adjukovic 4-6 7-6 7-6, e quindi Vacherot 6-2 4-6 7-6 ma facendosi riprendere da 6-2 4-0 (e palla del 5-0) fino a ritrovarsi a soli 2 punti dalla sconfitta, e poi ha dominato Cachin per 6-2 6-2, portando a 8 gli italiani in tabellone nel secondo "1000" del 2024.

I precedenti

Quando gioca Sinner e l'orario

Jannik è il compagno ideale in azzurro,Preferisce giocare di ritmo, e quindi non ama un attaccante servizio-volée com'è stato impostato Andrea da papà Davide. Anche se si mostra sempre sereno e tranquillo, Sinner ha sempre più la pressione dei condannati a vincere, Vavassori ha l'impegno fisico e morale anche in coppia con Simone Bolelli, secondo nella Race, la classifica che somma tutti i risultati dell'anno e promuove alle ATP Finals di Torino. E curiosamente a Miami sfida proprio i quotati primatisti, Bopanna ed Ebden nel remake della finale persa agli. «La cosa più difficile è trovare le energie mentali e gestire pause ed allenamento fra un torneo e l'altro», spiega Wave. «Non è facile gestire il doppio impegno, se l'anno scorso avessi giocato solo il singolo, probabilmente sarei entrato nei top 100. Ma con Simone abbiamo giocato di più assieme e il doppio serve anche per migliorare come singolarista». La risposta più attesa l'aspetta da capitan Volandri: «La coppia di Davis dovremmo avercela no? Noi siamo pronti». Mentre Matteo Arnaldi liquida in due set Fils e sfida Bublik, l'altro Matteo, Berrettini, malgrado il ko con Murray già al primo turno, vede il bicchiere mezzo pieno dopo il capogiro accusato dopo aver vinto il primo set: «È stata colpa di un virus intestinale, che mi aveva colpito già prima del match. Ma ora è già passato. Mi dispiace per Miami, ora penso solo alla terra rossa e tornerò a Marrakech. Ma penso positivo: non avrei pensato di arrivare subito in fondo già a Phoenix e di giocare così bene a Miami. Per me ci saranno grandi soddisfazioni».

Jannik Sinner gioca contro Vavassori venerdì 22 marzo. Il match tra Sinner e Vavassori sarà il secondo in programma e si svolgerà intorno alle 18.30 (ora italiana) di oggi.

Dove vedere Sinner contro Vavassori

È possibile vedere l'incontro Sinner-Vavassori in diretta televisiva per i soli abbonati grazie a Sky Sport sui canali Sky Sport Tennis, ma anche in diretta streaming su Sky Go e Now.