Chi è Andrea Vavassori: età, classifica Atp, altezza, carriera del prossimo avversario di Sinner a Miami

Il prossimo incontro di Jannik Sinner al Master 1000 di Miami sarà contro Andrea Vavassori. Il tennista torinese ha sconfitto nel primo turno Pedro Cachin in due set (6-2, 6-2) eed è approdato al secondo, dove c'è l'altoatesino.

Una vittoria importante, che permette all'alteta numero 148 al mondo di continuare nel torneo dove, però, incotnra il numero 3 Atp.

Chi è Andrea Vavassori

Andrea Vavassori è un tennista italiano nato a Torino il 5 maggio 1995. Comincia a giocare a tennis all'età di tre anni a casa del nonno e sin da piccolo il padre gli mostrale videocassette degli incontri di Sampras, Rafter e Rusedski. Comincia la sua carriera professionistica nel 2011, ma sin dagli inizi dimostra una maggior propensione al gioco in doppio. In singolo non ha mai conquistato un trofeo, non riuscendo mai a superare il secondo turno negli Slam, mentre sul cemento non ha mai raggiunto il tabellone principale. Ha fatto parte, senza mai scendere in campo, della squadra dell'Italia che ha vinto la Coppa Davis nel 2023.

Sono diversi, invece, i trofei vinti in coppia: in questo caso, ha raggiunto sei finali, vincendone tre. Il primo titolo in doppio arriva nel 2021 nel Sardegna Open di Cagliari, dove vince insieme a Lorenzo Sonego contro Molteni e il suo futuro compagno di coppia Simone Bolelli. Nel 2023 vince due titoli, uno a Santiago del Cile, mentre il secondo ad aprile dello stesso anno a Marrakech insieme a Demoliner. Perde nello stesso periodo la finale ad Halle (Atp 500) e una a Umago.

Nel doppio, in coppia con Simone Bolelli è impegnato nel Masters 1000 di Miami dove affronterà la coppia Bopanna-Ebden, proprio coloro che li hanno battuti nella finale a Melbourne degli Australian Open.

Età e altezza

Vavassori ha 28 anni, ma ne compira 29 a inizio maggio di quest'anno. È alto in totale 193 centimetri e pesa 78 chili.

Classifica Atp

Andrea Vavassori occupa attualmente la 148ª posizione della classifica Atp in singolo. Il suo miglior piazzamento, però, è il 128° posto conquistato il 19 giugno 2023. È in doppio, però, che ha una posizione migliore: la 25ª, mentre il miglior piazzamento è il 23° raggiunto il 19 febbraio 2024.

Stile di gioco

Il terreno preferito da Vavassor è l'erba e il torneo che gli piace di più è Wimbledon. Il suo stile di gioco è il serve-and-volley ovvero lo schema di gioco che prevede subito l'avanzamento a rete dopo aver battuto cercando di rispondere subito alle risposte dell'avversario.