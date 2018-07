di Mauro Favaro

​QUINTO - «Le tegole sono improvvisamente cadute mentre stava passando un aereo a bassa quota. Sono andate in mille pezzi proprio davanti all’ingresso di casa. Mi hanno schivato per poco. In quel momento stavo uscendo. Ma per fortuna ero ancora sotto la porta. È andata bene. Fossi stato un po’ più avanti, mi avrebbero spaccato la testa. Non è capitato nulla solo per una questione di attimi». Continuano a volare i coppi delle case di Quinto che sorgono sotto la linea di decollo e atterraggio degli aerei del Canova. L’ultimo episodio è di venerdì.