Ambulatori medici aperti nel centro di Treviso 24 ore su 24, sette giorni su sette, dotati anche di una centrale per il controllo della telemedicina. La nuova casa della comunità che nascerà dalla ristrutturazione di palazzo Moretti (per un valore di quasi 3 milioni di euro) offrirà un servizio continuo. Così come accadrà nelle altre cinque strutture di riferimento individuate nella Marca: Oderzo (via Luzzatti), Castelfranco (padiglione ex Serd), Montebelluna (ex Inam), Conegliano (De Gironcoli) e Vittorio Veneto. Non saranno dei pronto soccorso. Meglio specificarlo. Ma grazie all’attività continua di medici di famiglia, specialisti e guardia medica potranno diventare un riferimento costante. Resta ancora da capire cosa ne sarà delle attuali sedi delle guardie mediche. Non è scontato che quella del Ca’ Foncello, ad esempio, venga direttamente assorbita da palazzo Moretti. Si vedrà. Ai sei super-ambulatori di riferimento, poi, si aggiungeranno altre 11 nuove case della comunità secondarie, sparse in tutta la Marca, che funzioneranno 12 ore al giorno, sei giorni su sette. È la nuova organizzazione della medicina territoriale integrata. Alla fine sarà formata da una rete di 17 case della comunità.



I CANTIERI

Non è solo un sogno. I tempi sono scanditi. I progetti per la costruzione dei nuovi super-ambulatori stanno già prendendo forma. Dovranno essere completati nel giro di un anno. Poi partiranno i cantieri. « In modo tassativo – sottolinea Francesco Benazzi, direttore generale dell’Usl – perché entro il 2026 gli interventi dovranno essere terminati » . È infatti questa la scadenza per rendicontare quanto fatto con i quasi 30 milioni di euro assegnati nell’ambito del Pnrr. Nelle nuove case della comunità opereranno medici di famiglia, pediatri, specialisti ambulatoriali per le patologie più diffuse, infermieri di famiglia e assistenti sociali. I sei hub, in particolare, avranno anche la guardia medica (attiva durante la notte e nei festivi), strumenti per esami e servizi diagnostici di base e un punto per i prelievi del sangue. È un orizzonte difficile da immaginare se si pensa che oggi nella Marca mancano quasi 100 medici di famiglia e una decina di pediatri titolari. Nessun cittadino è senza un riferimento in ambulatorio. Fatto sta che circa 160mila trevigiani ne hanno uno provvisorio, destinato a cambiare a breve, con il rischio che ci siano anche più staffette.



LE PREVISIONI

« Il nuovo sistema territoriale sarà possibile perché sono state aumentati i posti per la formazione di nuovi medici – specifica Benazzi – oggi la carenza è sotto gli occhi di tutti. Ma per il 2026, di conseguenza, ci aspettiamo di non aver più problemi nel reclutamento di specialisti e medici in generale, anche per le attività di guardia medica”.