Dispositivo anti stupro nella discoteca Playa di Castelfranco Veneto. L'Ong: «Sempre più ragazze sono vittime di violenza sessuale» Video

Contro i pregiudizi di genere e la cultura dello stupro, la discoteca Playa di Castelfranco Veneto si tinge di malva con l’ong Protection4kids e fa centro con i gadget copri bicchiere per evitare la droga nei cocktail. Si tratta di un innovativo braccialetto anti droga dello stupro. «Il funzionamento è molto semplice - spiegano -, si indossa al polso e ha un pezzo di stoffa che serve per coprire il bicchiere con un buco solo per la cannuccia. In questo modo si evita che qualcuno approfitti di un momento di distrazione per inserire droga nel bicchiere». L'ospitata dell'ong arriva dopo quella "bocciata" del rapper milanese Niky Savage che ha fatto discutere per i testi delle sue canzoni misogene e maschiliste. E il titolare del Playa (nel video), sta già pensando a creare un nuovo format che unisce sensibilizzazione a divertimento.

Per l'iniziativa arriva anche la gioia delle mamme (nel video) che sottolineano come sia importante dare dei messaggi contro la violenza e positivi ai giovani.