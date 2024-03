Montebelluna. Studente eroe, salva la prof dallo scippo: «Rimanere indifferenti è sbagliato, se ricapitasse non esiterei ad intervenire di nuovo»

di Laura Bon

MONTEBELLUNA (TREVISO) - «Rimanere indifferenti è una cosa sbagliata. Bisogna sembre aiutare le persone che non riescono a reagire». Christian, il giovane di Trevignano che nei giorni scorsi ha inseguito uno scippatore riuscendo a restituire a una professoressa il portafoglio che le era stato rubato, ieri pomeriggio è tornato nella sua scuola, l'istituto Einaudi di via Sansovino, aperta solo per lui e la sua vicenda.

Ad accoglierlo una troupe della Rai, che lo ha intervistato, oltre al dirigente Massimo Ballon (che domani, lunedì, lo premierà assieme ai sindaci di Montebelluna e Trevignano), alcuni professori e compagni di scuola.