Lavori per la rete fognaria, chiusa per tre mesi la strada Castellana da Istrana a Padernello. Il percorso alternativo

ISTRANA (TREVISO) - Lavori per la rete fognaria, chiusa per tre mesi la strada principale di Istrana. Da lunedì 12 giugno partiranno i lavori di realizzazione della rete fognaria lungo la Strada regionale 53 "Castellana" nel centro di Istrana con inizio da Padernello di Paese.

Via Castellana chiusa al traffico per tre mesi, ecco le eccezioni

Lavori curati da Alto Trevigiano Servizi che dureranno circa tre mesi e chiuderanno via Cesare Battisti dal confine comunale con Padernello fino all'innesto della strada che porta alla nuova scuola media.

La zona verrà circoscritta e chiusa in entrambi i sensi di marcia ad eccezione dei residenti, dei dipendenti e dei clienti delle attività artigianali e commerciali della zona. «La possibilità del senso unico alternato è stata purtroppo non autorizzata per motivi di sicurezza del cantiere - spiegano dal Comune - I lavori di scavo previsti da parte dell'impresa di Ats sono abbastanza profondi e questo avrebbe potuto causare un crollo nella corsia aperta alla viabilità alternata. Per ridurre il più possibile le tempistiche lavoreranno contemporaneamente tre squadre dell'impresa incaricata da Ats. Questo di fatto ha reso impossibile la chiusura parziale e progressiva del tratto visto che i lavori dovranno necessariamente essere conclusi entro l'inizio delle scuole a Settembre. Il servizio pubblico dei trasporti continua ad essere operativo senza interruzioni. Con la MOM sono stati studiati i percorsi alternativi».

I percorsi alternativi