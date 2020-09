Stefanel, arrivate due offerte vincolanti per la cessione

TREVISO - Sono due le offerte vincolanti giunte al commissario di Stefanel in amministrazione straordinaria, Raffaele Cappiello, nell'ambito della gara lanciata lo scorso giugno dal Ministero per lo sviluppo economico per la cessione degli asset Stefanel Spa di Ponte di Piave e della partecipazione di maggioranza (65%) della riminese Interfashion. Lo si apprende da fonti sindacali. Le offerte riguardano l'una la sola Spa, l'altra entrambi i rami d'azienda. Gli estremi delle offerte dovranno rimanere inalterati per quattro mesti, margine entro il quale il Mise stabilirà quale fra le due sia la migliore ai fini della continuità produttiva della società.

