Stefanel, un fondo straniero e un imprenditore italiano interessati a comprare

TREVISO - Due manifestazioni di interesse per rilevare uno o entrambi gli asset che l'amministrazione straordinaria del gruppo Stefanel ha posto in vendita sarebbero già arrivate. Lo si apprende da fonti sindacali al termine di un incontro al Ministero dello sviluppo economico che si è svolto questa mattina con il commissario, Raffaele Cappiello.



Le offerte, non vincolanti, proverrebbero da un fondo straniero e da un imprenditore industriale italiano e saranno confrontate con quelle che potranno ancora essere fatte pervenire entro il 1 luglio. Per le manifestazioni con carattere vincolante è stata invece fissata la data del 4 settembre. Stefanel impiega oggi circa 60 addetti nella sede storica di Ponte di Piave ed altri 110 circa nei negozi in Italia, dei quali solo tre sono stati finora riaperti in via sperimentale dopo il confinamento per l'emergenza Covid-19. © RIPRODUZIONE RISERVATA