La notte da sogno di Doncic: batte i Knicks con una rimonta impossibile. 60 punti e record NBA: «Ora ho bisogno di una birra»

"Sono stanco da morire, ora ho bisogno di una birra per recuperare". Un lusso che si può concedere a Luka Doncic dopo aver trascinato, nella scorsa notte, i suoi Dallas Mavericks alla vittoria (126 a 121) contro i New York Knicks scrivendo una pagina di storia dell'NBA. Non ci sono precedenti per la sua Tripla doppia: 60 punti, 21 rimbalzi e 10 assist, e il record viene esaltato la modo in cui è arrivato. I Dallas Mavericks erano sotto di 9 lunghezze a 27 secondi dalla fine dei regolamentari, un risultato che statisticamente non aveva mai portato nessuna squadra NBA alla vittoria, un gap da sconfitta quasi aritmetica, che non ha scoraggiato lo sloveno, protagonista anche del canestro dei supplementari: sotto di 2 a 4 secondi dalla fine ha sbagliato appositamente un tiro libero e dopo una serie di rimpalli ha messo a segno al volo il canestro della parità a un secondo dalla fine. Nell'overtime è passato da 53 punti a 60, aggiungendo altri 3 ribalzi. Complessivamente neppure Wilt Chamberlain, Michael Jordan, LeBron James o James Harden (unico ad aver ottenuto una tripla doppia con 60 punti all’attivo) erano arrivati a tanto in una singola partita. Doncic, a 23 anni, è già uomo da leggenda nel basket professionistico. I suoi 47 minuti di gioco, con soli 12 secondi di riposo dopo l'intervallo ora meritano il giusto riposo.

Dallas: Doncic 60 (19/25, 2/6, 16/22 t.l.), Dinwiddie 25, Wood 19. Rimbalzi: Doncic 21. Assist: Doncic 10.

New York: Grimes 33 (5/9, 7/16, 2/3 t.l.), Randle 29, Robinson 20. Rimbalzi: Randle 18. Assist: Quickley 15.