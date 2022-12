Ponte di Piave. Stefanel, all'asta gli strumenti aziendali: tre auto, telefoni e macchinari di produzione

PONTE DI PIAVE (TREVISO) - All'asta gli strumenti aziendali della Stefanel Spa. Al via la dismissione finale dei beni della società che produceva lo storico marchio d'abbigliamento di Ponte di Piave andata in amministrazione straordinaria due anni fa. Il ministero dello Sviluppo economico ha assegnato l'incarico per la vendita all'asta di strumenti aziendali. Tra queste anche le tre autovetture, alle quali seguiranno strumenti informatici, telefoni e macchinari di varia natura. La prima seduta è fissata per il 23 gennaio . Il marchio Stefanel fu rilevato nel 2021 da Ovs, azienda che assorbì anche gran parte dei dipendenti.