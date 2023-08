Altivole. Spray urticante spruzzato vicino allo stand della sagra: paura tra i presenti, due in ospedale. Caccia ai colpevoli

ALTIVOLE (TREVISO) - Spray urticante in uno stand della sagra di Altivole: due persone portate in ospedale. Nella notte tra il 15 e il 16 agosto, i Carabinieri di Castelfranco Veneto sono intervenuti in via Prai dove alcune persone, al momento ancora senza nome, hanno utilizzato dello spray urticante vicino ad uno dei canannoni utilizzati per la festa. Allarmati i presenti. Due persone, una donna e un giovane, sono dovuti anche ricorrere alle cure dei sanitari per le irritazioni che hanno riportato dal contatto con questa sostanza.

Ma sono fortunatamente già stati dimessi senza prognosi né particolari conseguenze. I militari sono al lavoro e, con la collaborazione degli organizzatori della sagra, stanno cercando i colpevoli.