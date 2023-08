Padova. Accendini e bombolette spray stoccati vicino a materiale infiammabile: 10 milioni di prodotti sequestrati

PADOVA - Dieci milioni di prodotti infiammabili sequestrati: erano custoditi in maniera non sicura, con il rischio di generare un gravissimo incendio. I finanzieri del comando provinciale di Padova hanno sequestrato tutto, comrpesi 620 portachiavi con il marchio contraffatto "Squid Game", nota serie televisiva.

Le fiamme gialle hanno scoperto che all'interno del magazzino di una società dedita al commercio all'ingrosso nella zona industriale di Padova c'erano 10 milioni di prodotti tra accendini, bombolette per ricarica, oli lubrificanti, spray per lucidatura e diluenti chimici: questi erano regolari dal punto di vista della fabbricazione e dell'importazione ma non erano stoccati in modo corretto. Vicino c'era altro materiale altamente infiammabile e l'ispezione effettuata assieme ai vigili del fuoco di Padova ha confermato l'elevato rischio incendio.

Oltre che la violazione della legge in materia di prevenzione degli incendi e degli infortuni.

Il legale rappresentante della società è stato segnalato per i reati di rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro, omessa denuncia di materiale esplodente e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.