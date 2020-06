Ragazzina di 14 anni morta in un incidente a Farra di Soligo. Vittoria De Paoli era insieme a un amico sulla Vespa quando in curva il ciclomotore è andato dritto, schiantandosi contro un palo. Gravissimo il giovane alla guida della Vespa.

In due in Vespa: lo schianto

Ad acuire il dramma senza fine di Farra di Soligo non è solo la tragica morte di una ragazza di appena 14 anni. Aggiunge dolore al dolore lo straziante bollettino medico che riguarda A.S., l'amico 16enne alla guida della Vespa Ets 125. Studente al Cerletti di Conegliano, versa in condizioni critiche nel reparto di terapia intensiva del Ca' Foncello dove la notte tra sabato e domenica è arrivato dopo una disperata corsa contro il tempo.

Il giovane, 17 anni da compiere a ottobre, è tenuto in coma farmacologico dal momento del suo arrivo. I primi testimoni che dopo lo schianto in via Rialto a Farra lo avevano soccorso avevano da subito dichiarato di aver temuto per la sua stessa vita. Dopo essere stato intubato e stabilizzato, una volta a Treviso è stato sottoposto a una delicatissima operazione alla testa per cercare di riassorbire un vasto ematoma cerebrale, a sua volta causato dal tremendo impatto del suo corpo contro la cuspide di una recinzione metallica. A.S. per quel breve giro sullo scooter del papàe l'effetto delle contusioni rimediate è stato devastante. Oltre all'emorragia cerebrale ha anche riportato diverse fratture, in particolare a una gamba e a una mano. La prognosi resta riservata ed è destinata a esserlo per almeno due settimane. Solo allora i medici preventivano di provare a svegliarlo. «Ha tanti traumi ma quelli sono il meno. Le ossa guariscono, le ferite si rimarginano commenta papà Roberto commosso

Andiamo tutti i giorni a Treviso per accertarci delle sue condizioni, per stargli vicino. Purtroppo però solo il tempo potrà dirci quali e di che entità saranno i danni che ha riportato. Lo vogliamo come prima, energico, sempre attivo, allegro». Negli occhi del padre si legge l'angoscia di una vita appesa a un filo e di un destino ancora da scrivere, ma che anche nel migliore dei casi porterà con sé un'ombra indelebile.



È nato e cresciuto tra le colline del prosecco A.S., figlio di una terra mozzafiato diventata patrimonio dell'umanità riconosciuto dall'Unesco., avviata nell'Ottocento e che ha visto succedersi le generazioni fino ad arrivare a quella del 16enne. Terzo di quattro figli maschi, come i due maggiori sembra intenzionato a portare avanti l'impresa vinicola, tanto da essersi iscritto alla scuola enologica di Conegliano. «Ha sempre dato una mano anche con i lavori di fatica, tra le vigne racconta il genitore, è un ragazzo forte. La Vespa? L'ha sempre guidata, mentre prima, dai 14 anni, ha avuto un altro motorino». Gli sterrati della zona non sono certo a prova di sprovveduto: «Non ha mai avuto problemi a guidare. I carabinieri mi hanno detto di aver trovato alcune tracce d'olio sul luogo dell'incidente ma il mezzo è sotto sequestro e solo le indagini potranno dirci la verità conclude il papà. Presto incontreremo i genitori di Vittoria: non la conoscevamo, ma ora non ci sono parole per descrivere questo dramma».Sds