TREVISO «Devo ammettere che le parole di Vitucci in conferenza stampa ci hanno sorpreso. E non poco. Non ci è piaciuto per niente. Sappiamo che si trattava di una situazione particolare, e possiamo anche capire la reazione dal punto di vista umano. Ma non possiamo nascondere che è stata deprecabile, non consona a un allenatore. Personalmente mi sarei aspettato un atteggiamento più professionale, anche perché per quanto riguarda la partita non c’era alcuna attenuante». Parole di Marco Fabbrini, presidente del Consorzio Universo Treviso, dopo lo sfogo, inaspettato nei toni, di coach Frank Vitucci nel dopo gara della sfida di lunedì contro la Virtus.



IL VIDEO

A far più rumore, infatti, non sono stati tanto i 39 punti di scarto rimediati contro Bologna (61-100 il finale) o la prestazione della Nutribullet (definita «imbarazzante» nel lancio sui social della Lega Basket, ndr), quanto più lo sfogo del coach in diretta Facebook nella pagina ufficiale di Tvb (poi interrotto e rimosso, ma che comunque è stato registrato e ieri ha fatto il giro di tutti i siti web del settore, e non solo) nel quale Vitucci, rispondendo alla domanda di un giornalista riguardo alle sue possibili dimissioni, ha perso letteralmente le staffe. «È inutile che continuiate a chiedermi le stesse cose: finché mi permettono di allenare, io resto qui a fare il mio lavoro. Quando decideranno di mandarmi fuori dalla porta, allora mi farò da parte. Dovrei dare le dimissioni perché ho preso 40 punti dalla Virtus, che è una delle migliori squadre di Eurolega? Magari avrei anche qualcos’altro da dire ma, siccome io sono un uomo legato al club, cerco di fare il mio lavoro al meglio. Se poi non è sufficiente, si vedrà. È ovvio che i tifosi chiedano le mie dimissioni, ma possono dire quello che vogliono. Hanno tutti ragione, ma non è che possiamo stare ad ascoltare chiunque». Un fiume in piena che non è, ovviamente, passato sotto traccia. E il Consorzio, proprietario della squadra, non ha gradito. «Siamo rimasti tutti scossi, sia per la partita ma soprattutto per il dopo partita - continua Fabbrini - Rimango convinto che si poteva rispondere in maniera più civile. Voglio però sottolineare che non può essere un singolo episodio a minare la fiducia che abbiamo nel coach. Ripeto, capisco il momento, ci può stare l’emotività, ma quello sfogo non mi è proprio piaciuto».



IL CONFRONTO

Tra consorzio, società, staff, allenatore e giocatori ci sarà un confronto («Ci confrontiamo tutti i giorni» ribadisce Fabbrini, ndr) la prima settimana di sosta, ovvero dopo la partita di domenica in trasferta contro Trento. «Inutile dire che si tratta di una partita fondamentale e da vincere - chiarisce il presidente di Universo Treviso - per cui in questo momento la priorità è quella di lasciare tranquilla la squadra e l’allenatore per prepararla al meglio». Parole che comunque mettono un po’ di pressione sulle spalle di Frank Vitucci. «Certo, ma la pressione c’è sempre, a ogni partita - chiude Fabbrini - Dopo la trasferta, anche a fronte del risultato, ci ritroveremo tutti perché l’obiettivo è uno solo: conquistare la salvezza e rimanere in Serie A. Il Consorzio è pronto a fare la propria parte. Nella prima delle tre settimane di sosta prima della sfida contro Napoli si deciderà il futuro di Tvb. Se ci saranno nuovi acquisti e partenze si deciderà dopo Trento, per affrontare nel migliore dei modi l’ultima parte di stagione». Insomma si dovrà attendere almeno una settimana, ma appare chiaro che a questo punto sono tutti sono sotto esame. La Nutribullet potrebbe rimanere la stessa, potrebbe intervenire sul mercato e potrebbe, anche, decidere di esonerare Frank Vitucci e il suo staff, che oltre alla stagione in corso ha un contratto per un altro anno con opzione per il terzo.