Serie A: Brescia conserva il primato, Bologna e Milano non mollano alle sue spalle

Brescia chiama, Bologna e Milano rispondono. La Germani vince l’anticipo contro Tortona pur soffrendo oltre 30 minuti la partita rocciosa dei piemontesi. Sono le seconde linee a permettere a Brescia di vincere 72-67 e mantenere il primo posto in classifica. Dietro, la Virtus Bologna domina a Venezia una partita quasi mai in discussione. Già avanti 31-54 al riposo lungo (con un secondo parziale da 11-30) chiude 70-89 e resta seconda. Venezia rimandata. Resta in scia anche l’EA7 Milano che soffre contro Trento, 44-52 al riposo lungo (per gli ospiti Baldwin 24 punti), poi fa un secondo tempo da 47-34 e vince 91-86.

Melli 16 punti, Napier e Mirotic 15 a testa.

Serie A Basket, capolavoro Pistoia: passa a Bologna e vola in classifica. Brescia ringrazia e torna prima

Continua a stupire Pistoia che batte 83-82 Reggio Emilia con un canestro e tiro libero aggiuntivo di Willis (14 punti) a otto secondi, poi i reggiani sbagliano due volte il tiro della vittoria. I toscani (cinque in doppia cifra, Ogbeide 20 punti con 14 rimbalzi) raggiungono proprio Reggio a quota 28 e si giocheranno il quinto posto. Gli altri posti dei play off se li giocheranno Tortona, Sassari e Trento, ieri tutte sconfitte così come Napoli, in caduta libera dopo la Coppa Italia. La vittoria di Varese è fragorosa, 113-79 con l’ultimo periodo addirittura da 38-16. Mc Dermott, 18 punti, Mannion 17, e Besson 16, spingono la Openjobmetis ad una vittoria che avvicina fortemente la salvezza. Per Napoli invece è la quinta sconfitta consecutiva.

In coda vince anche Cremona contro una Scafati che non sa più giocare il suo basket dinamoco di qualche settimana fa e anche per i lombardi, ora a quota 22, la salvezza è quasi cosa fatta. In coda, sussulti di Pesaro, che vince 91-96 a Sassari con un 7-16 negli ultimi tre minuti di gioco che ribalta la situazione, e di Brindisi che batte Treviso 93-75, sfiorando sul +21 la possibilità di ribaltare la differenza canestri (all’andata -26) ma non riuscendo a farlo. Nonostante la vittoria (Bartley 25 punti e Sneed 19), i pugliesi restano ultimi e la salvezza resta ancora molto complicata. A cinque giornate dalla fine servono tre vittorie in più di Treviso e Varese.

LA CLASSIFICA

1) Germani Brescia 38 punti

2) Virtus Segafredo Bologna 36

3) EA7 Olimpia Milano 36

4 Umana Reyer Venezia 34

5) Una Hotels Reggio Emilia 28

6) Estra Pistoia 28

7) Bertram Tortona 26

8) Dolomiti Energia Trentino 26

9) Ge.Vi. Napoli 24

10) Banco Sardegna Sassari 24

11) Vanoli Cremona 22

12) Givova Scafati 22

13) Openjobmetis Varese 20

14 NutriBullet Treviso 20

15) Carpegna Prosciutto Pesaro 16

16) Happy Casa Brindisi 16