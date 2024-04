Khachanov, chi è il prossimo avversario di Sinner agli ottavi di finale di Madrid: età, carriera e ranking Atp

Jannik Sinner ha sconfitto Pavel Kotov nel terzo turno dell'Atp Madrid in due sete negli ottavi di finale sfiderà Karen Khachanov. Il tennista di San Candido ha battuto in due set il suo avversario, con il primo che ha visto bne cinque break di fila. Nel secondo, invece, Jannik si è reso protagonista di una grande rimonta. Khachanov, invece, ha sconfitto in due set Flavio Cobolli 7-5, 6-4.

Sinner, cosa indossa alle caviglie: svelato il segreto per i tornei sulla terra rossa

Chi è Karen Khachanov: la carriera

Karen Khachanov è un tennista russo che nasce a Mosca il 21 maggio del 1996 (27 anni). Comincia a giocare a tennis all'asilo, all'età di 3 anni. Nel 2010, a 14 anni, esordisce nel circuito Itf Junior e raggiunge la finale in un G4 in Kirghizistan. Nel 2013 esordisce nel circuito Atp grazie a una wild card che gli permette di entrare nel tabellone principale del San Pietroburgo Open. In carriera si è aggiudicato ben sei titoli Atp, tra cui un Master 1000 a Parigi-Bercy. Nei tornei del Grande Slam vanta due semfiinali raggiunte nel 2022 (Us Open) e nel 2023 (Australian Open). Nel 2019 raggiunge i quarti di finale all'Open di Francia, mentre nel 2021 quelli di Wimbledon. Alle Olimpiadi di Tokyo si è aggiudicato la medaglia d'argento in singolo.

Ranking Atp

Karen Khachanov ad oggi occupa la 17ª posizione nel ranking Atp.

Questa, però, non è il suo miglior piazzamento avendo occupato l'8° posto il 15 luglio 2019, in occasione dei quarti di finale all'Open di Francia.

Colpo preferito e stile di gioco

Il colpo preferito di Khachanov è il servizio, mentre il terreno preferito è la terra rossa. questo è un buon vantaggio rispetto a Sinner che, invece su questo terreno soffre più del dovuto.

I precedenti

Karen Khachanov ha già incontrato tre volte Jannik Sinner. La prima è stata in occasione dello Us Open del 2020, in cui il russo ha avuto la meglio vincendo 3-6, 6-7, 6-2, 6-0, 7-6. Il secondo incontro tr ai due è stato al Miami Open del 2021, in cui a vincere è stato l'altoatesino in tre set (4-6, 7-6, 6-4). Infine, la sfida più recente c'è stata agli Australian Open poi vinti da Jannik, con il classe 2002 che ha sconfitto Khachanov 6-4, 7-5, 6-3.