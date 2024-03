Basket, dove vedere in tv la serie A e le partite in chiaro del weekend. Brescia difende il primato a Pesaro

Dopo la lunga pausa per la Coppa Italia e per la Nazionale torna il campionato. Dieci giornate alla fine per stabilire la griglia dei play off e le due squadre che retrocederanno. Si riparte stasera con l’anticipo tra Reggio Emilia e Trento, due squadre che cercheranno la miglior posizione in questo finale di stagione. Domani a mezzogiorno due partite: Sassari ospita la Virtus Bologna, mentre Napoli, fresca vincitrice della Coppa Italia, attende Treviso che cerca punti salvezza. Così come Brindisi che ospita Cremona e che presenta una squadra rinnovata rispetto a 20 giorni fa (dentro il play Washington e l’ala forte Smith, fuori Senglin che ha rescisso).