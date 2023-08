FELTRE - Mondo del rugby sotto choc per la morte di Alessandro Gerardi. Dal 2017 collaborava con le squadre del Feltre, e a Feltre viveva. Veneziano, 61 anni compiuti a gennaio, aveva a lungo lavorato anche con club della provincia di Treviso. Il fatto è accaduto lunedì sera, 21 agosto, a Segusino, doveva Gerardi aveva appena finito di dirigere un allenamento di squadre giovanili: il Rugby Feltre collabora con la realtà rugbistica di Segusino-Valdobbiadene con cui allestisce formazioni under. Al termine della seduta, Gerardi avrebbe avuto un attacco di asma, di cui soffriva. Inutili i tentativi di soccorso con il Ventolin prima, dei sanitari dopo. “È con grande tristezza che dobbiamo comunicare che Alessandro Gerardi ha passato la palla - scrive il Rugby Feltre sui propri profili social -. Al termine dell’allenamento di ieri sera, un arresto cardiaco ha interrotto un’esistenza piena, sempre a disposizione del nostro meraviglioso sport. Soltanto il tempo ci farà comprendere quanto Alessandro ci ha lasciato e quanto ci mancherà. In questo momento l’unica consolazione è sapere che fino in fondo ha fatto ciò che più gli piaceva, conducendo un allenamento con la sua squadra, compiacendosi dell’esito di quella seduta, parlando di rugby e programmando il futuro. Ciao Alessandro, ci mancherai”.

Proprio lunedì era stato ritrovato morto nella propria casa in Nevegal Pino Papes, 59 anni, ex giocatore del Belluno Rugby. Pochi giorni, a Belluno è morto Alex Penciu, rumeno, leggenda del rugby internazionale, che nel capoluogo dolomitico viveva da molti anni. E nell’ultimo anno, il Rugby Feltre ha vissuto molti lutti, dalla scomparsa del medico rugbista Dario Palminteri, al tragico incidente stradale in cui a novembre 2022 aveva perso la vita Salvatore Totò Stefani, giocatore della squadra granata, militante in serie B, in corsa fino all’ultima giornata dell’ultimo campionato per la promozione in A, poi sfuggita di poco.