MEDUNA DI LIVENZA - Da anni laera diventata unail sindaco veste i panni dell'"investigatore" e con una amica stana due donne i flagranza.La serata di ieri non è andata come pensavano. Verso le 23 infatti sono arrivate nella zona industriale di Meduna di Livenza, si sono fermate e«Da anni c'era questa incresciosa abitudine - spiega il neo sindaco Arnaldo Pitton - così mi sono ripromesso che dovevo fare qualcosa., con un compaesano ci siamo attivati. Lui ieri sera era nella zona industriale, quando ha visto arrivare le due donneche hanno gettato il sacco di immondizia. Io ero nella zona e come da accordi l'ho subito raggiunto. Mi sono qualificato. Ora tutto è stato portato all'attenzione della Polizia locale che provvederà a sanzionare le due donne». Per loro è in arrivo unache il sindaco vuole investire per installare delle telecamere.