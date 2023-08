SAN FIOR - Un commando composto da 3 o 4 banditi. E l'assalto alla cassa continua della filiale della banca Prealpi, in via Roma, a San Fior. La banda, tutti individui con il volto travisato da un passamontagna, a bordo di due auto scure di grossa cilindrata, con targhe false, è entrata in azione all'1,30 della notte tra mercoledì e giovedì. Una volta davanti al bancomat ha posto una marmotta esplosiva di polvere pirica, nell'erogatore del bancomat, con l'obiettivo di farlo saltare in aria. Si è fusa la parte destra, proprio sotto lo schermo con la tastiera che il cliente usa per digitare il codice della tessera bancomat e prelevare il contante. Il botto ha svegliato i residenti che si sono affacciati, in piena notte, alle finestre. E poi hanno avvertito immediatamente le forze dell'ordine.

L'ESPLOSIVO

I ladri sapevano di avere i secondi contati. Ma non volevano andarsene a mani vuote. Così, prima di scappare, facendo perdere le proprie tracce, hanno scassinato la porta d'ingresso della filiale e si sono introdotti nell'area per accedere ai prelievi bancomat. Una volta all'interno sono riusciti a portare via una cassetta di sicurezza con, all'interno, circa 5mila euro in denaro contante. La cassetta è stata abbandonata nelle campagne attorno a Fontanafredda, nel pordenonese. A San Fior sono intervenuti per gli accertamenti e le indagini del caso gli agenti del Commissariato di Conegliano, coordinato dal commissario Vincenzo Zonno, che hanno avviato indagini. Presenti anche i carabinieri della locale stazione. Gli agenti del commissariato hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona che saranno visionate per tracciare i movimenti della banda e capire esattamente il numero dei componenti e le auto usate per il colpo. Da un primo esame, infatti, sembra che siano entrati in azione 3 o 4 individui a bordo di due diverse autovetture. Gli artificieri sono intervenuti per rimuovere quanto restava dell'esplosivo piazzato dai malviventi.

I DANNI

Ieri mattina il direttore della filiale è intervenuto per fare la conta dei danni e di quanto portato via. Sembra, da una prima stima, che i ladri siano riusciti a portare via il con tenuto della cassetta di sicurezza. Oltre ad aver lasciato dietro di loro il bancomat scassinato per metà e la porta della filiale divelta.