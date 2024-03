MEDUNA DI LIVENZA (TREVISO) – Assalto sventato allo sportello bancomat: i malviventi scappano alla vista dei carabinieri. Buco nell’acqua nella notte tra venerdì 22 marzo e oggi, sabato 23. I malviventi hanno preso di mira la filiale della banca Crédit Agricole in piazza Umberto I. Sono entrati in azione verso le 4, decisi probabilmente a far saltare in aria lo sportello con un esplosivo, come spesso accade. Ma non avevano fatto i conti con le pattuglie dell’Arma impegnate a sorvegliare il territorio. Quando l’equipaggio si è avvicinato, insospettito, i malviventi hanno abbandonato i loro propositi e sono scappati. Indagini in corso.