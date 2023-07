TREVISO - Nasce in via Maffioli a San Zeno il primo esempio di condominio moderno, a consumi zero, dotato di tutte le ultime tecnologie, pensato con ampi spazi condivisi gestiti da una app. Ma non solo: a disposizione dei condomini ci sarà anche un'auto elettrica oltre a quattro e-bike (bici elettriche), tutte comprese nei costi condominiali e prenotabili sempre attraverso una app. È già tutto pronto: area, permessi, progetti. Sorgerà a poca distanza dal Racquet club Panatta. Si tratta di un complesso da 12.300 metri cubi di volumetria in un'area di 1400 metri quadrati. Gli appartamenti sono già in vendita con prezzi che arrivano attorno ai 600mila euro.

La novità

Il residence, commissionato dall'immobiliare Postumia e progettato dall'architetto Silvia Bertoncini che ha già firmato anche l'adiacente Ghirada 2, è destinato a diventare una novità nel panorama immobiliare cittadino. Si tratta di due palazzine, modernissime, per un totale di 40 appartamenti di varia metratura gestiti dalla Tarvisium Soluzioni Immobiliari fondata da Massimiliano Zanatta con sede in via Tolpada. La particolarità è data dalla gestione degli spazi a disposizione di tutti. La macchina di condominio rappresenta la novità più curiosa di tutte e va nella direzione della mobilità green e sostenibile. Sarà a disposizione dei condomini che potranno utilizzarla per ogni evenienza: «Le prenotazioni - spiega Zanatta - saranno gestite attraverso una app. L'auto è pensata come soluzione disponibile per i condomini. Gli esempi di utilizzo sono vari: può capitare di avere l'auto ferma per la revisione o per un guasto e l'auto condominiale potrà essere usta all'occorrenza». Le modalità verranno poi concordate, ma l'idea di base e quella di un'auto di condominio per accompagnare il figlio a scuola, oppure per andare a fare la spesa, o ancora per una commissione. Da definire l'utilizzo per periodi più lunghi. E poi, sempre nell'ottica della mobilità green, a disposizione dei condomini ci saranno anche quattro bici elettriche: «Abbiamo pensato a dei servizi che potessero essere utili e nell'ottica della sostenibilità».

La sala

Ma, oltre ad auto e bici green, l'altra novità sono gli spazi condivisi, servizi che stanno prendendo sempre più piede nell'epoca post covid. In questo caso nel residence "Maffioli" è previsto uno spazio, dal nome evocativo "Filò", di 70 metri quadrati pensato per festeggiare compleanni, appuntamenti di lavoro ma anche riunioni di condominio. Pure in questo caso vale la prenotazione via app: ogni condomino avrà sempre sottomano il calendario degli appuntamenti per tentare di far combaciare spazi ed esigenze. Il progetto prevede poi una terrazza, sempre condominiale, già attrezzata con barbeque, tavolata e chaiselongue pensata anche in questo caso per compleanno e cene. Ma anche per momenti condivisi tra i vari inquilini.

Smart locker

Il condominio avrà tante altre particolarità che lo proiettano nel futuro, come "smart locker" e "delivery box" per ricevere pacchi di ogni tipo dai corrieri e che sarà possibile gestire digitalmente sempre attraverso una app. Ci sarà poi un'area passeggini per le famiglie con figli, un vero e proprio "parcheggio" in una zona protetta dell'interrato. E sempre nell'ottica dei servizi per gli inquilini è stata prevista un'area carico e scarico e una per depositare le bici. Il complesso si va a inserire in una zona che, negli ultimi anni, ha conosciuto un grande sviluppo urbanistico condito di qualche polemica: prima la realizzazione del complesso Ghirada 2, poi la trasformazione del vecchio Tennis Zambon nel nuovo club aperto da Adriano Panatta e ora il residence Maffioli.