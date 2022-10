Ladra presa mentre tenta di rubare il portafoglio a un anziano: 26 anni, con una sfilza di precedenti e beneficiaria del reddito di cittadinanza

TREVISO - Arrestata per aver tentato di rubare il portafoglio a un anziano che faceva la spesa in un supermercato di Fonte, in provincia di Treviso. La protagonista è una giovane donna di 26 anni, con una sfilza di reati di microcriminalità e condanne per reati contro il patrimonio sulle spalle e anche beneficiaria del reddito di cittadinanza. La donna, nell'ultimo furto tentato, era anche in compagnia di un minorenne della sua famiglia. Stavolta, però, non le è andata bene, è stata presa in flagranza ed è finita davanti al giudice, patteggiando oggi in tribunale a Treviso una pena di tre mesi di reclusione.