Si dimentica di dichiarare una vincita online da 38mila euro e continua a prendere il reddito di cittadinanza: guai seri per un 34enne

UDINE - Vince 38mila euro online ma non lo dichiara: guai seri per un 34enne di Corno di Rosazzo, in provincia di Udine. L'uomo, che percepiva il reddito di cittadinanza, ha vinto 38mila euro ma non ha dichiarato la somma nella compilazione dell'Isee, continuando a percepire il sostegno. Per circa due anni, cioè dal 2019 quando ha presentato la domanda, l'uomo ha percepito circa 16 mila euro dall'Inps.

Vincita online non dichiarata

Nella dichiarazione Isee, dunque, il 34enne friulano non ha comunicato l'ingente vincita che avrebbe comportato la cessazione del reddito di cittadinanza. O meglio le due vincite, perché i 38 mila euro, sono la somma di due vittorie di 29 e 9 mila euro. Quindi per due volte l'uomo ha omesso di dichiararlo, incombendo nei problemi con la giustizia. La Guardia di Finanza, infatti, si è accorta dell'anomalia e per l'uomo è scattata l'accusa per truffa ai danni dello stato, che si è conclusa con un patteggiamento di un anno e due mesi di reclusione (pena sospesa dalla condizionale, applicata dal Gup di Udine Mariarosa Persico).