Spacciatore con reddito di cittadinanza: fermato con 2 chili di hashish, cocaina e 39 mila euro

PORDENONE - Quando i militari della Guardia di Finanza hanno fatto irruzione nell'abitazione non potevano immaginare di trovarsi di fronte a una vera e propria centrale di spaccio: 24 "panetti" e 70 dosi confezionate di hashish nascosti tra vestiti, bagagli e effetti personali. L'inquilino, un cittadino afgano con precedenti, è stato arrestato e portato presso la Casa Circondariale di Udine, ora dovrà rispondere dei reati di detenzione di stupefacienti e spaccio. Le fiamme gialle avevano messo il condominio in questione, paradossalmente vicino al Reparto, al centro di un'operazione di monitoraggio per un via vai anomalo di persone.

Sotto sequesto anche 123 grammi di cocaina suddivisi in più di 130 dosi e mazzette di banconote per un totale di 39.000 euro. Subito dopo l'arresto, gli inquirenti hanno constatato che l'uomo aveva percepito, fino a luglio di quest'anno, il reddito di cittadinanza.