Rapina in centro a Treviso: presa la banda di ragazzi, hanno tra i 15 e i 18 anni

TREVISO - Quattro giovani di età compresa fra i 15 ed i 18 anni, uno solo dei quali maggiorenne, sono stati denunciati dai carabinieri in quanto ritenuti gli autori di una rapina ai danni di due coetanei avvenuta la sera del 16 agosto scorso in pieno centro a Treviso.

Nella circostanza le vittime, due studenti, erano state afferrate per il collo e depredate del denaro contante in loro possesso, in tutto 570 euro, oltre che minacciati di future ritorsioni in caso di reazione. Sulla base di testimonianze e di elementi raccolti nelle piattaforme social più frequentate dagli ambienti giovanili locali, i militari hanno identificato quali presunti responsabili del gesto due 15enni di Maserada sul Piave (Treviso) ed altri due ragazzi, di 17 e 18 anni, di Spresiano (Treviso). Nel corso delle perquisizioni domiciliari sono stati ritrovati elementi di riscontro collegati all'episodio.