ODERZO - I carabinieri hanno individuato e denunciato per lesioni aggravate e omissione di soccorso tre giovani, due dei quali minorenni, accusati di aver percosso violentemente un 19enne di Oderzo, procurandogli un trauma cranico commotivo. L'agguato, pare scaturito dopo una discussione per futili motivi, si era verificato in un parco pubblico. Gli aggressori, nonostante la vittima avesse perso i sensi, si erano allontanati.