Raccolta fondi online per il "Giardino segreto" di Treviso: un'area verde vicino al Liceo Da Vinci

TREVISO - Raccolta fondi per realizzare un "Giardino Segreto" nell'area verde del liceo Da Vinci di Treviso. Un crowdfunding online lanciato dall'Aps CambiaMenti impegnata nella valorizzazione e nella cura del “Parco della Biodiversità” a fianco la scuola. La raccolta fondi è destinata a finanziare l’acquisto delle piante, bulbi e arbusti da piantumare all’interno di una piccola porzione del parco, per la realizzazione di una zona destinata a giardino naturalistico. L’iniziativa è stata presentata qualche giorno fa alla scuola davanti ai rappresentanti della scuola, ai professori e al dirigente scolastico Mario Dalle Carbonare, alla progettista, l’agroecologa Corinna Raganato. A seguire c'è stato l’intervento del Lions Club di Treviso “Eleonora Duse” che, aderendo agli obiettivi di sensibilizzazione alla difesa del territorio e all’incremento del patrimonio forestale propri dei Lions Clubs International, ha finanziato per l’occasione la posa di un sorbo domestico e l’acquisto di parte degli arredi per il “Parco della Biodiversità”. Infine vi è stata la cerimonia di posa di due arbusti attorno ai quali si svilupperà il “Giardino Segreto” e messa a dimora del sorbo domestico.

Il progetto

Il progetto “Giardino dei Segreti” prevede la realizzazione in una porzione di 100 metri quadrati di un Naturalistic Planting Design. In questo fazzoletto di terra saranno piantate un migliaio di piante, in uno schema apparentemente casuale e ripetitivo, per simulare un ambiente naturale di pianura. Piante erbacee, arbustive e bulbacee, con lo scopo di creare bellezza e biodiversità grazie anche ad una successione temporale delle fioriture. Sarà un giardino sostenibile, che una volta piantumato avrà bisogno di pochissima manutenzione, e sarà attrattivo per insetti utili (ad esempio impollinatori). Un design innovativo a richiamare la vegetazione tipica delle radure dei boschi planiziali, dunque un’area di importante valore ambientale e di biodiversità.

L'obiettivo

Per realizzare questo giardino, l'obiettivo è di raccogliere i 7mila euro necessari per acquistare le piante e metterle a dimora. Il Parco della Biodiversità è un’area di un ettaro e mezzo situata a fianco al liceo scientifico Leonardo da Vinci di Treviso, di proprietà comunale, di cui si prende cura l’Aps CambiaMenti. In quest’area sono stati attivati diversi progetti di tutela ambientale negli ultimi anni: un orto biologico di 1000 mq coltivato dai volontari, a forma di impronta umana simboleggiare l’impronta ecologica della coltivazione; la coltivazione avviene con metodo biologico, senza utilizzo di prodotti chimici di sintesi, nel rispetto del suolo e dell’ambiente; un frutteto con 36 piante di varietà antiche (ciliegi, peri, meli, noci), un piccolo vigneto biologico, con 88 piante su 2 filari; si tratta di vitigni resistenti Piwi, 2 laghetti popolati di piccoli anfibi, un bosco planiziale occupante un terzo dell’intero parco, con aceri, querce, frassini, carpini, olmi, pioppi, gestito e curato dall’APS, un prato falciato regolarmente per ricavare materiale da compostaggio, un frutteto selvatico, composto da piante da frutto selvatiche i cui frutti vengono raccolti e trasformati in marmellate, estratti, bevande; vi sono ciliegi, meli, susini, gelsi, sambuchi, prugnoli, cornioli, amoli. Il Comune di Treviso ha concesso l’utilizzo in convenzione della stessa al liceo Leonardo da Vinci.