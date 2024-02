Protesta a Castelfranco Veneto. Sotto il municipio per bloccare il trasferimento di tre psicologi dal distretto di Asolo: «Situazione intollerabile» Video

di Leonardo Sernagiotto

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Manifestazione partecipata, questa mattina, 28 febbraio, a Castelfranco Veneto, per chiedere maggiore attenzione al problema della salute mentale e soprattutto per bloccare il previsto trasferimento di 3 psicologi dal distretto di Asolo, che causerebbe grosse difficoltà a un settore già ampiamente sottorganico. A chiamare a raccolta i cittadini l’Aitsam (Associazione italiana per la tutela della salute mentale) e il Covesap (Coordinamento veneto sanità pubblica). «Non è più tollerabile questa situazione - annuncia al megafono Luana Calabrese dell’Aitsam - Deve esserci una svolta nella psichiatria in un distretto che conta 29 comuni, tra cui Castelfranco, Montebelluna, Valdobbiadene, e che risulta più in sofferenza di altri.

Oggi chiediamo che almeno questi psichiatri siano trasferiti quando sarà possibile la loro sostituzione. Ne va dell’assistenza nel territorio».